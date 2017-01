Crisi Alitalia, Cda:verso soluzione

19:32 - "Vista la disponibilità dei soci e delle banche, la situazione finanziaria di Alitalia presto potrà essere riequilibrata". Lo si legge in una nota della società al termine del Cda. Bene anche l'apertura del governo. Secondo il presidente della compagnia, Roberto Colannino, infatti "l'esecutivo sta completando l'analisi della situazione per definire gli idonei interventi, per la definizione dei quali è stato chiesto un ulteriore breve lasso di tempo".