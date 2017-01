Cottarelli: tagli per ridurre tasse

20:55 - Secondo il commissario per la spending review, Carlo Cottarelli, il taglio alla spesa pubblica in atto "è molto diverso dal passato", innanzitutto perché viene "indicato un obiettivo chiave su come si utilizzeranno i risparmi", ovvero principalmente "per ridurre la tassazione sul lavoro". Cottarelli sottolinea inoltre come "i tagli saranno mirati" e andranno a colpire "le aree di inefficienza e le aree non prioritarie per il cittadino".