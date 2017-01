13:00 - Il calo dei consumi ha rallentato ma non è mai cessato; così nel 2013 non si registrerà la tanto attesa inversione di tendenza: a fine anno la riduzione sarà del 2,3% a prezzi costanti. E' quanto rileva Prometeia, che nell'ultimo rapporto del Club Consumo, diffuso oggi, sottolinea che il recupero del prossimo biennio sarà moderato e comunque non diffuso a tutti i comparti.