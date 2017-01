Confindustria: produzione a +0,4%

16:05 - La produzione industriale in Italia crescerà dello 0,4% in ottobre rispetto a settembre secondo il Centro studi di Confindustria: arriva dunque un piccolo segnale di ripresa, anche se il livello di attività rimane inferiore del 24,8% rispetto al picco pre-crisi di aprile 2008. La produzione, calcolata al netto della differenza di giornate lavorative, risulta in aumento dello 0,4% rispetto a ottobre 2012, mentre in settembre si era segnato un -2%.