Confcommercio: Tari sarà stangata

10:51 - Con la Tari, la nuova tassa sui rifiuti che sostituirà la Tares, che a sua volta aveva sostituito la Tarsu, l'aumento medio dei costi nel 2014 sarà pari al 290%. Per alcune tipologie di impresa, però, secondo un'analisi di Confcommercio è in arrivo una stancata memorabile: per un bar, infatti, il rincaro sarà di oltre il 300%, per un ristorante del 480%, fino ad arrivare al 650% per un ortofrutta e al 680% per una discoteca.