11:37 - La recessione, "contrariamente a quanto affermano autorevoli esponenti politici non è finita". parola di Confcommercio, che, sottolineando come "la sua fine appartiene al novero delle ipotesi e delle speranze", ha rivisto al ribasso la stima del Pil per il 2014, a +0,3% invece di +0,5%. Al Sud, sostiene l'associazione dei commercianti, andrà peggio: -0,2%, dato negativo per il settimo anno consecutivo.