12:31 - La legge di Stabilità continua a "far quadrare i conti con la leva fiscale", secondo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che avverte: "Non c'è stata una poderosa operazione meno spesa meno tasse. Se le cose continuano così, il 2014 non sarà l'anno della ripresa, con il rischio che la crisi economica si trasformi in crisi sociale".