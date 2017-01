Coldiretti: no tagli pranzo Natale

11:52 - Pranzo e cena natalizia ancora superstar per le prossime festività. Lo rivela Coldiretti, secondo cui almeno il 25% delle spese di Natale e Capodanno degli italiani sono destinate alla tavola. Solo il 12% delle famiglie rispetto allo scorso anno, sottolinea l'analisi, taglierà per le festività sui generi alimentari mentre il 43% sull'abbigliamento, il 47% sui divertimenti e il 52% sulle vacanze.

Meglio del 2012 - Forse ci voleva poco a fare di più dello scorso anno, ma Coldiretti rivela dati interessanti. Un italiano su due frequenterà i tradizionali mercatini di Natale che, con un aumento del 4% delle presenze, sono l'unica forma di distribuzione commerciale. I regali che vanno per la maggiore in questo 2013 sono, infatti, quelli economici ma fatti ad hoc. Anche per quanto riguarda il cibo i mercatini sono molto ambiti: prodotti tipici e di qualità. Un connubio perfetto che può diventare anche un pensiero gradito. Sotto l'albero il 37% degli italiani mette proprio il cesto con i prodotti alimentari, che batte anche gli oggetti tecnologici. C'è poi un numero crescente di italiani che vuole fare una scelta di acquisto consapevole per aiutare i più bisognosi, salvare l'ambiente, integrare gli emarginati, sostenere il lavoro e l'economia del proprio territorio. Il 67% degli italiani non intende acquistare prodotti realizzati in cattive condizioni lavorative, il 65% quelli che non rispettano l'ambiente mentre il 63% vuole acquistare solo quelli realizzati in Italia, anche per sostenere l'economia e il lavoro nel Paese, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte.