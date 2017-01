Coldiretti: "Finite le feste un italiano su tre riciclerà i regali ricevuti"

10:44 - Più di un italiano su tre (il 33%) non ha remore a privarsi degli oggetti indesiderati trovati sotto l'albero di Natale, riciclandoli ad altre persone. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia però anche la presenza di uno zoccolo duro di italiani (53%) che dichiara di non aver mai riciclato i regali e che mai lo farà.

"Riciclo" a chi può apprezzare oggetto - La tendenza a riciclare i regali si diffonde, ma nell'89% dei casi - sottolinea Coldiretti - avverrà a favore di parenti e amici che possono apprezzare l'oggetto ricevuto in dono. Preferiscono invece la beneficenza il 27% degli italiani che riciclano il regalo di Natale mentre il 15 per cento preferisce restituirlo al negozio cambiandolo o chiedendo un buono. Molto diffusa tra i più giovani è la tendenza a riciclare i regali su internet.



Riciclati soprattutto i capi di abbigliamento - I prodotti con il minor tasso di "riciclo" sono quelli dell'enogastronomia per i quali - sostiene Coldiretti - si trova sempre l'occasione di consumo mentre più a rischio sono i capi di abbigliamento, i prodotti per la casa o quelli tecnologici che sono molto gettonati tra gli acquisti di Natale.



Riciclo, Coldiretti: "E' anche colpa della crisi" - Quest'anno - continua la Coldiretti - sono aumentati del 2 per cento gli italiani che intendono riciclare i regali di Natale anche per effetto della crisi. Per il Natale le famiglie italiane hanno speso per regali in media 171 euro, con un calo del 5% rispetto allo scorso anno, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte.