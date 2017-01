Codacons: stangata su carburanti

19:43 - Il Codacons lancia l'allarme sui rincari per i carburanti in vista delle feste di fine anno. L'associazione dei consumatori ha chiesto al governo provvedimenti per evitare la stangata proprio quando "gli automobilisti italiani sono in movimento lungo strade e autostrade". Benzina e gasolio hanno fatto registrare in questi giorni forti rincari, raggiungendo una media di 1,796 euro al litro, la verde, e 1,726 euro al litro, il diesel.