20:22 - La Cgia di Mestre le ha contate. Alla fine, l'elenco delle tasse che gravano annualmente sugli italiani annovera un centinaio di voci tra addizionali, imposte, ritenute, tasse e tributi. Gli incassi assicurati dalle prime dieci imposte valgono quasi 413,3 miliardi di euro, a fronte di un ammontare complessivo di oltre 472 miliardi di euro di entrate tributarie. Le imposte che pesano maggiormente sulle tasche dei cittadini italiani sono Irpef e Iva.

La prima garantisce un gettito nelle casse dello Stato che sfiora i 164 miliardi di euro all’anno, la seconda poco più di 93 miliardi di euro. Messe assieme queste due imposte incidono per oltre il 54 per cento sul totale delle entrate tributarie.



A gravare maggiormente sui bilanci delle aziende, invece, sono l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), che assicura 33,2 miliardi di gettito all’anno, e l’Ires (Imposta sul reddito delle società), che consente all'erario di incassare 32,9 miliardi di euro.



"Quest'anno – sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – ciascun italiano pagherà mediamente 11.800 euro di imposte, tasse e contributi previdenziali. E in questo conto sono compresi tutti i cittadini, anche i bambini e gli ultra centenari. Tuttavia, il dato disarmante è che gli italiani non usufruiscono di servizi adeguati. Molto spesso, nel momento del bisogno, il cittadino è costretto a rivolgersi al privato, anziché utilizzare il servizio pubblico".



"Questa situazione - ha aggiunto Bortolussi - si traduce in un concetto molto semplice: spesso siamo costretti a pagare due volte lo stesso servizio. Gli esempi che si possono fare sono moltissimi: succede se dobbiamo inviare un pacco, se abbiamo bisogno di un esame medico o di una visita specialistica, di spostarci, ma anche nel momento in cui vogliamo che la giustizia faccia il suo corso in tempi ragionevoli con quelli richiesti da una società moderna".

ECCO L'ELENCO COMPLETO DELLE CENTO TASSE



1 Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

2 Addizionale comunale sull'Irpef

3 Addizionale erariale tassa automobilistica per auto di potenza sup 185 kw

4 Addizionale IRES imprese settore energetico

5 Addizionale provinciale all'accisa su energia elettrica

6 Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

7 Addizionale regionale sull'Irpef

8 Bollo auto

9 Canoni su telecomunicazioni e Rai Tv

10 Cedolare secca sugli affitti



11 Concessioni governative

12 Contributi concessioni edilizie

13 Contributi consortili

14 Contributo al SSN sui premi RC auto

15 Contributo di perequazione pensioni elevate (1)

16 Contributo solidarietà sui redditi elevati (2)

17 Contributo unificato di iscrizione a ruolo (3)

18 Contributo unificato processo tributario

19 Diritti catastali

20 Diritti delle Camere di commercio



21 Diritti di magazzinaggio

22 Diritti erariali su pubblici spettacoli

23 Diritti per contrassegni apposti alle merci

24 Imposta catastale

25 Imposta di bollo

26 Imposta di bollo sui capitali all'estero

27 Imposta di bollo sulla secretazione dei capitali scudati

28 Imposta di registro e sostitutiva

29 Imposta di scopo

30 Imposta di soggiorno



31 Imposta erariale sui aeromobili privati

32 Imposta erariale sui voli passeggeri aerotaxi

33 Imposta ipotecaria

34 Imposta municipale propria (Imu)

35 Imposta per l'adeguamento dei principi contabili (Ias)

36 Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain)

37 Imposta provinciale di trascrizione

38 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

39 Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

40 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili



41 Imposta sulla sigaretta elettronica (4)

42 Imposta sostitutiva contribuenti minimi e regime vantaggio

43 Imposta sostitutiva sui premi e vincite

44 Imposta su consumi carbone

45 Imposta su immobili all'estero

46 Imposta sugli oli minerali e derivati

47 Imposta sugli spiriti

48 Imposta sui gas incondensabili

49 Imposta sui giuochi, abilità e concorsi pronostici

50 Imposta sui tabacchi



51 Imposta sul gas metano

52 Imposta sul gioco del Totocalcio e dell' Enalotto

53 Imposta sul gioco Totip e sulle scommesse Unire

54 Imposta sul lotto e le lotterie

55 Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

56 Imposta sul valore aggiunto (Iva)

57 Imposta sulla birra

58 Imposta sulle assicurazioni

59 Imposta sulle assicurazioni Rc auto

60 Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibile



61 Imposta sulle patenti

62 Imposta sulle riserve matematiche di assicurazione

63 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

64 Imposta sull'energia elettrica

65 Imposte giochi abilità e concorsi pronostici

66 Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni

67 Imposte sostitutive su risparmio gestito

68 Imposte su assicurazione vita e previdenza complementare

69 Imposte sul reddito delle società (Ires)

70 Imposte sulle successioni e donazioni



71 Maggiorazione IRES Società di comodo

72 Maggiorazione TARES

73 Nuova imposta sostitutiva rivalutazione beni aziendali

74 Proventi dei Casinò

75 Ritenuta acconto (Tfr)

76 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

77 Ritenute sugli utili distribuiti dalle società

78 Sovraimposta di confine su gas incondensabili (5)

79 Sovraimposta di confine su gas metano (6)

80 Sovraimposta di confine sugli spiriti



81 Sovraimposta di confine sui fiammiferi

82 Sovraimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili

83 Sovraimposta di confine sulla birra

84 Sovrimposta di confine sugli oli minerali

85 Tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili

86 Tassa annuale unità da diporto

87 Tassa di ancoraggio nei porti, rade o spiagge dello Stato

88 Tassa emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto

89 Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche TOSAP (comunale)



90 Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato

91 Tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale

92 Tassa regionale di occupazione di spazi e aree pubbliche regionali

93 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

94 Tassa smaltimento rifiuti (TIA, TARSU, TARES)

95 Tassa sulle concessioni regionali

96 Tassazione addizionale stock option settore finanziario

97 Tasse e contributi universitari

98 Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, tassa esame, tassa diploma)

99 Tributo provinciale per la tutela ambientale

100 Tributo speciale discarica



(Elaborazione Ufficio studi CGIA)