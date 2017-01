Carige, un rosso da 1,3 miliardi nei conti e la Consob contesta il bilancio

20:32 - La Consob interviene sui conti della banca Carige. La Commissione, con una comunicazione inviata l'8 novembre, ha reso noto di aver avviato un procedimento. La Consob ha "formulato l'ipotesi di sussistenza di profili di criticità nel bilancio d'esercizio e consolidato della banca al 31 dicembre 2012, nonché nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013".

L'ad Piero Montani e il presidente Cesare Castelbarco, in risposta a Consob, hanno spiegato che "questi temi sono stati oggetto di approfondita analisi. La banca ha intenzione - hanno aggiunto - di prevenire l'insorgere di un'eventuale divergenza in ordine all'interpretazione e all'applicazione dei principi contabili, in segno di continua cooperazione con l'autorità di vigilanza". Per questo motivo "la banca ha avviato un'analisi delle considerazioni della Consob - hanno aggiunto Castelbarco e Montani - con l'obiettivo di presentare le proprie osservazioni con riferimento principalmente al periodo di competenza delle rettifiche di valore".



Nei primi nove mesi persi 1,3 miliardi - Carige ha chiuso i primi nove mesi con una perdita netta dopo le svalutazioni di 1,309 miliardi di euro. Nel terzo trimestre si è provveduto ad effettuare svalutazioni straordinarie su alcune poste patrimoniali dell'attivo quali crediti (101,8 milioni), titoli (22,3 milioni) e immobili (35,1 milioni). Previsto quindi un aumento di la cui entità si saprà solamente quando sarà pronto il piano industriale.