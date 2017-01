British Airways: stop aiuti ad Alitalia

17:54 - Duro intervento di Iag, la holding che controlla British Airways, Iberia e Vueling, sul caso della ricapitalizzazione di Alitalia: "Siamo sempre stati contrari agli aiuti di Stato". "Ci aspettiamo - ha affermato il gruppo - che la Commissione europea intervenga per sospendere questo aiuto manifestamente illegale". E ancora: "E' protezionismo, mina la competizione e favorisce quelle compagnie aeree in fallimento non al passo con la realtà economica".

Iag ha ribadito che, così come affermato il mese scorso dal Ceo, Willie Walsh, "non ci sono né acquisizioni né fusioni che, in questo momento, risultano attrattive in Europa".