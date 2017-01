12:26 - Le banche, specie europee, non hanno ancora riguadagnato la fiducia e sono svantaggiate nella raccolta di finanziamenti con effetti negativi anche sulle imprese più piccole che non hanno le dimensioni "per accedere al mercato" e "per l'economia". Lo afferma la Bri (Banca dei regolamenti internazionali) nel rapporto trimestrale. Se la ripresa "riprende è cruciale avere istituti sani", aggiunge.