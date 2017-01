23:05 - Chiusura in territorio positivo per Wall Street in una giornata di scambi deboli. Il Dow Jones sale dello 0,13% a 15.782,59 punti, aggiornando il proprio record storico. Il Nasdaq avanza dello 0,01% a 3.919,79 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,1% a 1.772 punti, poco al di sotto del precedente record del 29 ottobre.