22:27 - Chiusura in rialzo per Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,18 per cento, a 15.399,33 punti, il Nasdaq che sale dell'1,32 per cento, a 3.914,28 punti, e lo S&P 500 che sale dello 0,65 per cento, a 1.744,49 punti, segnando un nuovo massimo storico.