22:08 - Wall Street chiude in territorio negativo per la quinta seduta consecutiva, con il Pil americano che cresce oltre le attese, alimentando i timori su una possibile riduzione degli acquisti di asset da parte della Fed prima del previsto. A pesare è anche l'attesa per i dati sul lavoro. Il Dow Jones perde lo 0,43% a 15.818,9 punti, il Nasdaq cede lo 0,12% a 4.032,93 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,4% a 1.7845 punti.