22:18 - Chiusura in rosso per Wall Street, sulla scia della paralisi del governo che si profila per il mancato accordo sul bilancio americano. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,84% a 15.129,67 punti e il Nasdaq lo 0,27% a 3.771,48 punti. Male anche l'indice S&P500 che ha perso lo 0,60% a 1.681,55 punti.