08:30 - Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo, scesa per il terzo giorno di fila portandosi sui minimi della settimana in un clima di sempre maggiore preoccupazione per un possibile, imminente taglio degli stimoli da parte della Fed. Il Nikkei ha archiviato la seduta in calo dell'1,12% a 15.341,82 punti.