Borsa, Tokyo chiude in ribasso

07:42 - La Borsa di Tokyo termina gli scambi a -0,15%, in scia alle perdite di Wall Street e ai realizzi minimi seguiti ai solidi guadagni dei listini nipponici. L'indice Nikkei, in uno scenario di attesa dei mercati per le mosse che la Federal Reserve potrebbe prendere sulla riduzione dell'allentamento monetario, cede 21,52 punti, a 14.567,16. Gli ordini di macchinari, infine, hanno avuto in Giappone un calo inatteso del 2,1% a settembre.