08:25 - Borsa di Tokyo in forte calo all'indomani dell'annuncio del piano di stimoli del primo ministro Shinzo Abe che non è riusciuto a scaldare il mercato. L'indice Nikkei ha chiuso in calo del 2,17% a 14.170,49 punti, mentre il Topix ha perso l'1,53% a quota 1.175,16. "Il piano del premier è già nei prezzi, non ci sono grandi elementi positivi che possano spingere il mercato al rialzo", dice Naoki Fujiwara, fund manager di Shinkin Asset Management.