18:48 - Chiusura in calo a Piazza Affari, penalizzata anche dall'avvio incerto di Wall Street. Sul nostro mercato pesano le vendite di pacchetti importanti di società quotate, in particolare Gemina e Generali, che hanno sottratto denaro al mercato. L'indice Ftse Mib perde lo 0,54%, mentre l'Ftse All Share lo 0,41%. Scambi intorno a 2,2 miliardi di euro nel finale.