09:37 - Avvio positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,54%, l'Ftse It All Share registra un aumento dello 0,47%. Buono il debutto per la Leone film group, la società fondata dal re del western italiano, Sergio Leone, guidata dai figli. Il titolo ha aperto le negoziazioni in rialzo dell'1,25% a 4,86 euro. Bene i listini europei: Londra +0,3%, Madrid +0,6%, Francoforte +0,7%, Parigi +0,5%.