09:29 - Avvio leggermente negativo per Piazza Affari. Il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,12%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,08%. Sul fronte azionario, Banca Popolare di Milano è in ribasso del 2,6% nei primi minuti dopo l'apertura e Telecom dell'1,8%. Deboli anche Mps (-1,2%) e Prysmian (-1%) mentre si muove in terreno marginalmente positivo Mediobanca (+0,1%). In rialzo ancora Pirelli (+1,5%).