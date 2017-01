15:28 - Piazza Affari apre in calo e nel giro di pochi minuti accelera ulteriormente la sua discesa con l'indice Ftse Mib che scende del 2,4% a 17.229 punti. Negative in avvio di contrattazioni anche le altre Borse europee: Parigi -1,15%, Londra -1,14% e Francoforte -1,12%. A dettare prudenza negli investitori la crisi politica italiana, dopo le dimissioni dei ministri Pdl, e i timori per un eventuale "shutdown" del governo Usa.