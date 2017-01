18:00 - Chiusura in calo per Piazza Affari ma in recupero rispetto ai minimi di seduta. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,2% a 17.434 punti, appesantito dai timori sulla situazione politica. Giù anche l'All Share (-1,28%)a 18.480 punti. Male Mediaset (-4,52%), la peggiore del listino, assieme alle banche mentre corre Telecom (+5,17%).