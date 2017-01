Borsa, Milano chiude in rialzo: +1,8% Mediaset vola: titolo cresce del 16,4%

18:24 - Chiusura in positivo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che guadagna l'1,78% a 18.453 punti. In vetta al paniere principale si posiziona Mediaset. Il titolo, dopo diversi passaggi in asta di volatilità, è salito a +16,45% a 3,38 euro. A convincere gli azionisti il progetto di scorporo delle pay-tv in Spagna con l'obiettivo di aprire a nuovi soci. Molto forti gli scambi: sono passate di mano 51 milioni di azioni (pari al 4,3% del capitale).

Dell'ottimo andamento di Mediaset beneficia tutto il comparto editoriale: Mondadori cresce del 5,2%, Class editori del 5,7% e il gruppo Rcs del 7,38%.



Mercati euforici per l'annuncio della Federal Reserve di un avvio 'moderato' della riduzione delle misure di stimolo all'economia e della rassicurazione che i tassi di interesse resteranno bassi per un periodo prolungato.



La decisione della Fed regala euforia ai titoli finanziari: il paniere delle banche guadagna l'1,43%. Si mette in evidenza Popolare di Milano, con un rialzo del 5,36%. Restano indietro, invece, Unicredit e Ubi.



Non solo Milano chiude con il segno più. A Francoforte, l'indice Dax è salito dell'1,68%. A Parigi, il Cac40 ha guadagnato l'1,64%. Bene anche Londra, dove il Ftse-100 ha chiuso a +1,43%.