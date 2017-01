18:00 - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, maglia rosa tra le Borse europee. Il Ftse Mib segna un incremento del 2,27% a 19.256 punti e il Ftse Italia All Share avanza del 2,19% a 20.380 punti. Tra i titoli, in evidenza Telecom (+6,12%), Unicredit (+5,01%) e Mediaset (+4,54%).