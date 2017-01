18:01 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde l'1,13% a 19.091 punti. L'indice All Share cede invece l'1%. Sugli scudi Mediaset, miglior titolo del listino principale. Vendite generalizzate sui bancari ad eccezione di Banca Popolare di Milano. Registrato un inatteso boom della domanda per il nuovo Btp Italia, che ha concluso la prima giornata di offerta con ordini per 16,84 miliardi.