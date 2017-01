18:16 - Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari, maglia rosa d'Europa. Il Ftse Mib guadagna il 2,24% e oltrepassa la soglia dei 19.000 punti (a 19.105), mentre il Ftse Italia All-Share avanza del +2,14 a 20.314 punti. Tra i titoli, in evidenza Banco Popolare (+6,11%), Finmeccanica (+4,76%) e Saipem (+4,41%).