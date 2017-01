18:11 - Piazza Affari chiude in lieve calo dopo una seduta contrastata, in un mercato che sembra però destinato a proseguire il movimento di correzione iniziato nei giorni scorsi. L'indice Ftse Mib chiude in calo dello 0,24% a 18.829,42 punti. L'All Share perde lo 0,29% a 19.943 punti, mentre l'indice Star archivia la seduta in rialzo dello 0,15% a 15.813 punti.