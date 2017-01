20:23 - Si chiude in positivo la giornata di Piazza Affari, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,97% a 18.551 punti e il Ftse All Share a +0,91% a 19.580. Spicca il maxirialzo di Telecom, che finisce a +6,24% con il ritorno delle voci di una cessione del 67% di Tim Brasil, voci smentite in serata dalla società. Nel settore del credito, bene le popolari, ma anche le maggiori come Intesa Sanpaolo (+2,41%) e Unicredit (+0,57%).