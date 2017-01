09:14 - Avvio positivo per Piazza Affari. Il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,58%, mentre l'Ftse All Share un aumento dello 0,50%. Inizio di seduta in chiaro rialzo per Monte dei Paschi di Siena nel giorno della prima convocazione dell'assemblea: il titolo sale del 3% a 0,18 euro.