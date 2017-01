09:11 - Avvio in leggero rialzo per Piazza Affari. A Milano il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,22%, mentre l'Ftse All Share un aumento dello 0,19%. Il differenziale tra Btp e Bund apre stabile a 235,6 punti (236 punti alla chiusura di martedì).