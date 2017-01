09:14 - Avvio di seduta in lieve calo per Piazza Affari, più debole rispetto alle altre borse europee. Dopo un'apertura attorno alla parità, l'indice Ftse Mib si è portato in territorio leggermente negativo a -0,13%, mentre l'indice Ftse All Share segna un -0,10%. Mercato obbligazionario italiano in lieve rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund è a 234 punti base in apertura dai 236 della chiusura di giovedì.