09:10 - Avvio in lieve ribasso per Piazza Affari. Il primo indice Ftse Mib segna una leggera perdita dello 0,15% a 18.741 punti, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,13% a quota 19.958. Btp stabili in avvio con lo spread sui Bund in lieve calo a 236 punti base.