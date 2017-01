09:16 - Piazza Affari apre in calo, influenzata negativamente dai timori relativi alla riduzione degli acquisti di asset da parte della Fed. Il Ftse Mib segna un -0,36% a 17.908 punti. Avvio in ribasso anche per le altre principali piazze europee: Londra cede lo 0,2%, Parigi perde lo 0,3%.