09:35 - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,45% a 18.920 punti, mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,05%. Milano debole, in linea con le altre pizze europee, in un mercato depresso dalle dichiarazioni della Fed sulla possibilità di una riduzione del piano di stimolo all'economia a breve.