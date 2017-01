Borsa,debutto boom per Moncler:+46%

18:09 - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cresce del 2,34% a 18.222 punti e il Ftse All Share guadagna il 2,17% a 19.417 punti. Tra i rialzi, si segnala il rally di Moncler. Nel giorno del debutto a Piazza Affari, il titolo della moda ha registrato sin dall'avvio un'intensa serie di acquisti e ha chiuso con un aumento del 46,76% a 14,97 euro.

In chiusura, il titolo è balzato del 46,76%, a 14,97 euro, dopo aver segnato un massimo di 15,47 euro, nonostante Borsa Italiana avesse vietato l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Molto intensi gli scambi: sono passati di mano oltre 31 milioni di pezzi, pari a quasi la metà delle azioni offerte in Ipo (66,8 milioni) prima della greenshoe.



A questo livello di prezzo Moncler vale oltre 3,7 miliardi di euro, rispetto ai 2,55 miliardi fotografati dal prezzo di Ipo. Praticamente scontato l'esercizio della greenshoe. "Visto l'andamento del titolo, è probabile che già nei prossimi giorni sia esercitata, ma non oggi", spiega una fonte finanziaria. Le banche che hanno accompagnato Moncler alla quotazione e che, quindi, come joint global coordinator hanno diritto all'esercizio della greenshoe, sono Mediobanca, BofA Merrill Lynch e Goldman Sachs.



Dopo il pieno di ordini fatto durante l'Ipo, con una raccolta che ha superato di circa 27 volte l'offerta (31 volte l'offerta istituzionale e 14 volte la parte retail), non si placa la fame degli investitori per il brand dei piumini. Probabilmente a comprare sono stati anche molti degli operatori restati a bocca asciutta durante il collocamento: infatti, sono arrivate domande da 744 investitori istituzionali, ma solo 164 hanno ricevuto azioni (10 italiani e 154 esteri, secondo una nota della società della scorsa settimana).