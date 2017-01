Bce: "Ripresa resta ancora modesta" "Pronti tutti gli strumenti disponibili"

12:09 - La Banca centrale europea è pronta "a considerare tutti gli strumenti disponibili" di politica monetaria di fronte alla debolezza generalizzata dell'economia e alla "dinamica monetaria contenuta". E' quanto si legge nel bollettino mensile, in cui si precisa che "la ripresa dovrebbe continuare a recuperare a un ritmo modesto".

"Inflazione bassa, tassi fermi o giù a lungo" - I dati, si legge poi nel bollettino della Bce, indicano "un possibile prolungato periodo di bassa inflazione nell'area dell'euro" e dunque il consiglio della Banca centrale europea si aspetta "tassi di interesse di riferimento pari o inferiori ai livelli attuali per un periodo prolungato".



"Debito/Pil, governi riducano disavanzi" - "Per portare gli elevati rapporti debito/Pil su un percorso discendente i governi non dovrebbero vanificare gli sforzi compiuti al fine di ridurre i disavanzi pubblici e sostenere il riequilibrio dei conti nel medio termine", scrive la Bce, invitando anche a "intensificare con decisione gli sforzi nell'attuazione delle riforme strutturali necessarie nei mercati del lavoro e dei beni e servizi".