21:07 - "L'Italia deve crescere, ma questo non accadrà restando in attesa di una svolta nel ciclo economico. L'Italia si trova dinanzi a sfide di lungo periodo e la soluzione risiede in interventi strutturali". Lo ha detto il membro del board Bce Joerg Asmussen, sottolineando come il Paese vanti elementi basilari per la ripresa: lo spirito imprenditoriale, la creatività e "ora forse l'evoluzione di un nuovo sistema politico".