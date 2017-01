Bce:incompleto risanamento conti Ue

15:33 - "Gli sforzi per risanare i conti pubblici hanno contribuito a migliorare la fiducia sui mercati, ma il risanamento resta incompiuto in molti Paesi europei". E' quanto recita il Rapporto sulla stabilità finanziaria della Bce, che invita a "continuare con il consolidamento di bilancio e le riforme strutturali". In particolare, dell'Italia si sottolinea che "le incertezze politiche hanno limitato il calo dello spread tra Btp e Bund".