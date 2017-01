17:29 - "Il deficit dell'Italia è in ordine, ma l'indebitamento pubblico rimane ancora molto elevato". E' l'analisi dei conti pubblici del nostro Paese fatta del presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso. "Noi - ha aggiunto - prevediamo una crescita già per l'anno prossimo in Italia, ma pensiamo che sia un errore abbandonare adesso delle riforme".