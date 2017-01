Bankitalia: pochi soldi agli istruiti Visco: "Paradosso del nostro Paese"

13:46 - In Italia, nonostante il basso livello di istruzione, a un grado più alto non corrisponde, come negli altri Paesi avanzati, una remunerazione maggiore. E' questo il paradosso tutto italiano denunciato dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco, che aggiunge: "Viviamo una congiuntura economica molto difficile - continua - dovuta anche al diffuso indebolimento della capacità del nostro Paese di crescere e competere".

I bassi salari per le persone con un più altro grado di istruzione allontanano il nostro Paese da quelli avanzati, spiega il numero uno di Palazzo Koch. "A un basso livello di istruzione - precisa - ovrebbe corrispondere, ceteris paribus, un rendimento della stessa elevato, trattandosi di un fattore relativamente scarso. In Italia, invece, a un basso livello di istruzione si associa una bassa remunerazione". Inoltre, il governatore sottolinea il fatto che il livello di istruzione dei giovani in Italia rimane "ancora distante da quello degli altri Paesi avanzati. Questo è particolarmente grave". Visco segnala quindi un "analfabetismo funzionale" caratterizzato da competenze inadeguate ed evidenzia la necessità di investire in "capitale umano".



"In Italia studiare non conviene" - "I dati Eurostat mostrano che 'studiare conviene' perché rende più probabile trovare un lavoro", continua Visco: nel 2011 in media nell'Ue lavorava l'86% dei laureati contro il 77% dei diplomati. "In Italia, tuttavia, studiare conviene meno: per i laureati tra i 25 e i 39 anni, la probabilità di essere occupati era pari a quella dei diplomati (73%) e superiore di soli 13 punti percentuali a quella di chi aveva conseguito la licenza media", spiega al X Forum del Libro Passaparola.



In questa situazione, a fronte dei ritardi italiani in materia di istruzione e di competenze, "è fondamentale il rilancio della scuola e dell'università. Risorse adeguate andrebbero previste per sistematiche azioni di recupero e sostegno delle scuole in maggiore difficoltà, concentrate nelle regioni del Mezzogiorno, e per il contrasto alla dispersione scolastica".



Visco invine conclude: "Viviamo una congiuntura economica molto difficile, che sta imponendo gravi sacrifici a gran parte delle famiglie italiane, e non solo per la recessione ma anche per il forte e diffuso indebolimento della capacità del nostro Paese di crescere e competere".