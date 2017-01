Bankitalia:Pil positivo a fine anno

18:39 - Dopo nove trimestri consecutivi col segno meno, il prodotto interno lordo, secondo Bankitalia, torna a salire. Per il direttore generale dell'istituto di via Nazionale, Salvatore Rossi, "c'è qualche segnale incoraggiante e possiamo dire che la caduta si è arrestata. E' ragionevole aspettarsi una modesta ripresa nel trimestre in corso, che sarà più manifesta nel prossimo". Anche per l'Istat il 2013 si chiuderà con un lieve rialzo del Pil.