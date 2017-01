17:28 - Nei primi sei mesi del 2013 è proseguito in tutta Italia il calo dei prestiti bancari alle imprese e la flessione ha interessato tutti i settori produttivi. Lo rivela uno studio di Bankitalia sulle Economie regionali. Per quanto riguarda i prestiti alle famiglie, invece, si sottolinea che sono rimasti "stagnanti" al Centronord mentre sono in netta diminuzione al Sud.