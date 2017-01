Bankitalia: "Italia regno del contante" Prestiti a imprese e famiglie ai minimi

12:47 - In Italia l'uso del contante regna "sovrano", mentre quanto a utilizzo di altri e più moderni strumenti di pagamento siamo sempre ultimi in Ue. E' quanto emerge da un rapporto di Bankitalia, che ricorda come nel 2012 l'83% delle transazioni sia stato eseguito con denaro contante rispetto a una media europea del 65%. Sul fronte dei finanziamenti, poi, a ottobre si è registrato il maggior calo storico (-3,7%) nei prestiti a famiglie e aziende.

In particolare, i prestiti alle famiglie sono scesi dell'1,3% sui dodici mesi (-1,1% a settembre); quelli alle società non finanziarie sono diminuiti, sempre su base annua, del 4,9% (-4,2% a settembre). A ottobre il tasso di crescita sui dodici mesi delle sofferenze è risultato pari al 22,9%, come nel mese precedente.



Secondo quanto emerge dal rapporto di Bankitalia su "Sepa e i suoi riflessi sul sistema dei pagamenti italiano", in Italia il numero delle operazioni pro capite annue effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante sono solo 71 contro le 187 della media europea e delle 194 di quella dell'area euro.



Sotto questo aspetto, l'Italia si stacca nettamente dagli altri grandi partner europei che tra bonifici, addebiti, operazioni con carte di pagamento e assegni, effettuano un numero di transazioni con strumenti di pagamento diversi dal contante ben superiore ogni anno. In cima alla lista ci sono i Paesi Bassi (349 operazioni pro capite), seguiti dal Regno Unito (292), dalla Francia (276) e dalla Germania (222). Ma a superarci è anche la Spagna con 125 operazioni all'anno contro le nostre 71.



Fra gli strumenti di pagamento alternativi domina l'assegno - In Italia, in particolare, fra gli strumenti di pagamento alternativi al contante vengono utilizzati in prevalenza quelli più costosi, come gli assegni (19 operazioni pro capite annue). E sebbene ci sia da noi una discreta diffusione delle transazioni con carte (il 40% circa del totale), bonifico e addebito diretto sono utilizzati solo per il 15-17% dei casi, dato inferiore alla media europea (30%).