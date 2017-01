Bankitalia: debito pubblico, è record Entrate fiscali: 1,4 miliardi in meno

16:53 - Il debito delle amministrazioni pubbliche sale a ottobre 2013 a 2.085,321 miliardi, secondo i dati della Banca d'Italia. Un dato ancora in aumento rispetto ai 2.068,722 miliardi del mese precedente e rispetto a inizio anno. Da gennaio a ottobre si sono contestualmente ridotte le entrate fiscali, che, con 1,4 miliardi in meno, segnano un calo dello 0,46% rispetto allo stesso periodo del 2012.

Sale il debito pubblico, scende quello locale - Rispetto all'inizio dell'anno dunque il debito risulta in crescita di 95 miliardi, dopo i 1.989,431 di dicembre 2012. Mentre in calo risulta il debito delle amministrazioni locali che si attesa a ottobre 2013 a 109,350 miliardi rispetto, ai 115,306 miliardi di dicembre 2012. Scende il debito di Regioni e Province autonome, che raggiunge quota 37,458 miliardi (dai 40,995 di dicembre 2012), e scende anche quello delle Province a 8,592 miliardi (da 8,903 di dicembre), come quello dei Comuni a 48,012 miliardi (dai 48,736 di dicembre, saliti al picco di 49,672 a maggio 2013).



E scendono le entrate del Fisco - E intanto il fisco incassa sempre meno, perdendo 1,442 miliardi nei primi 10 mesi dell'anno rispetto al 2012. Il gettito tra gennaio e ottobre 2013 si è attestato a 307,8 miliardi contro i 309,3 miliardi dello stesso periodo del 2012 (-0,46%).