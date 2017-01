Banca Mondiale: monito agli Usa

00:50 - "Siamo a cinque giorni di distanza da un momento pericoloso. Le autorità devono trovare rapidamente una soluzione prima che sia raggiunto il tetto del debito". Lo afferma il presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, sottolineando che "più ci si avvicina alla scadenza, maggiore sarà l'impatto sui paesi in via di sviluppo: una mancata azione" sull'aumento del tetto del debito "sarebbe un evento disastroso per i paesi in via di sviluppo".