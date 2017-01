09:35 - Piazza Affari apre la seduta in cauto rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,12% a 19.244 punti. In ribasso Mps (-0,7%). Bene Telecom (+0,5%), Fiat (+0,6%) e tra le banche Intesa Sanpaolo (+0,8%) e Unicredit (+0,6%). Apertura stabile per lo spread Btp/Bund. Il differenziale segna quota 236 punti, sullo stesso livello della chiusura della vigilia. Il rendimento espresso è pari al 4,22%.